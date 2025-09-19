Las Escolas do Toxos tienen abiertas las inscripciones para sus seis disciplinas tradicionales

La música tradicional es el nexo que une las distintas clases de las Escolas do Toxos, salvo encaje de bolillos, que empezarán a cursarse en octubre. En este momento están abiertas las inscripciones a través de un formulario recogido en su página web, donde también se puede encontrar más información al respecto.

El Real Coro Toxos e Froles empezó a impartir clases en la década de 1970, una función que continúa a día de hoy con seis disciplinas, entre las que se encuentran los bolillos, incorporados en 1992 y recuperados en los últimos tres años. De la entidad destaca la “formación continua” que ofertan, dividida por grupos en función del nivel, con cerca de 300 inscripciones para todas las variantes. Entre ellas destaca en popularidad la pandereta, con alrededor de 90 personas apuntadas para 2025. Según apunta Lamas, el éxito se debe a un “boom” evidente y similar al que ocurrió en los años 90 con la gaita.

Se recomienda que los niños y niñas tengan cumplidos 5 años para empezar, como mínimo, y entre esta edad y los 9 el objetivo es “achegalos á música tradicional a través de xogos”, explica el presidente y profesor de gaita, Arturo Lamas, antes de volcarse con un instrumento concreto. La entidad prevé organizar los distintos grupos hasta el 30 de septiembre y no estipula un límite de plazo porque el mes inicial sirve para que los alumnos prueben y se decanten por su Escola.

Haciendo balance, desde la asociación indican que están contentos con la participación de la gente en estas clases, un servicio que además “é bo para a entidade porque moita desa xente despois pasa a formar parte das seccións que actúan, como a banda, o coro, as cantareiras, o grupo de baile...”, explica Arturo Lamas. Asimismo, siempre animan al público a hacerse socios pero las aulas son gratuitas.