Del fútbol y el baile al Europeo de kickboxing

Lola Basanta, de 15 años, y Daniel Blanco, de 17, ya saben, de sobra, lo que es competir internacionalmente. Si bien para estos dos deportistas del Club Juancho Vázquez Trasancos el viernes comienza una nueva etapa en su, a pesar de su juventud, larga carrera en el kickboxing.

El viernes ambos, junto con su entrenadora Bea Pérez, se enfundarán por primera vez la indumentaria de la selección española para subir un nuevo peldaño: competir en el Campeonato de Europa Youth WAKO. Con una primera parada en Madrid, del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas saldrán hacia el de Venecia para, desde allí, poner rumbo a la localidad de Jesolo, en la que a partir del lunes comenzarán a “bailar”.

Una convocatoria para la que, una vez logrados el doble título por parte de Basanta en pointfight y ligtcontact cadete mayor -50 kilos y el oro de Blanco en esta última modalidad en -94 kilos, los del Juancho Vázquez todavía tuvieron que esperar para su llamada –para los dos en ambas modalidades–, que llegó tras la realización de dos concentraciones posteriores, saliendo luego la lista.

“No me lo creía, me llamó Bea y me quedé tiesa. Yo me enteré en la playa, con mis amigas”, cuenta la deportista, que hasta que no llegó la convocatoria no las tenía todas consigo. “Ya íbamos entrenando porque podía ser que nos llamasen”, cuenta Dani, “y yo ya estaba en casa cuando me lo dijeron y fue una sorpresa todo”.

Mucho respeto

Un Europeo para el que, como es lógico, la local confesaba sentirse “nerviosa”, decía entre risas antes de una merecida y relajante sesión de natación y spa en Be One A Malata. “Estoy emocionada y tengo ganas de ir. Quiero llegar ya”, subrayaba la competidora, que, también para esta competición continental se mantiene fiel a su técnica, exitosa, de no saber quiénes son sus rivales. “Yo tengo confianza en mí y al llegar allí si no sé quién es la rival, me importo yo y hacer lo que yo sé”, comenta la del Juancho Vázquez Trasancos.

Un sentimiento de nerviosismo que compartía su compañero Daniel Blanco, si bien este ya con experiencia en subirse a podios internacionales tras hacerlo el pasado febrero en la Copa de Europa de Bulgaria –en la que también estuvo Basanta–.

“Ir con la selección impone más respeto. Lo voy dar todo”, apuntaba el local que confesaba que, a diferencia de Lola, sí que miraba sus rivales para “intentar superarlos”. Una cita en la que no podrán contar con sus técnicos en la esquina, siendo esta una de las principales diferencias respecto a otras salidas

internacionales.

Una situación que, como señala su técnico Ángel Pedreira, ya han estado trabajando para que les afecte lo menos posible. “Para mí, ellos ya son campeones, hagan lo que hagan”, confesaba el preparador poco antes de que sus pupilos emprendan el vuelo.

Ni pelota ni zapatillas

Una competición para la que, como no podía ser de otro modo, se preparó de manera especial. Y es que un Europeo es un Europeo. “Trabajamos cosas mucho más diferentes. Lo que hacíamos dentro del tatami no era lo mismo que hacíamos para preparar el de España”, cuenta Basanta, incluyendo asimismo en su preparación otras disciplinas como la natación o el atletismo. “Fuimos un paso más arriba de lo que solíamos entrenar”, apunta Blanco.

Y además de este cariño extra en la preparación de su debut continental, tanto Lola como Dani sacarán provecho de sus puntos fuertes. La primera lo tiene más que claro. “El ataque”, dicen al unísono deportista y entrenador. “Si espero no me es tan fácil como cuando yo voy, no controlo tanto”, subraya la ya internacional con España.

“Dani es bueno en ataque pero es más pasivo, tiene un limbo a veces, no perdido pero...”, cuenta Pedreira, con su pupilo asintiendo con la cabeza. “Hay momentos en que tomo mucho la iniciativa y luego paro y espero para luego volver a iniciar yo”, confiesa Blanco sobre una estrategia que, espera, dé unos exitosos frutos en la competición italiana.

Un “plan de combate” que tanto Basanta como Blanco desplegarán en las modalidades de light y point, si bien para la primera “me gusta mucho el point, trabajarlo y mucho mucho hacerlo. Pero siempre voy más confiada en light, porque fue lo que siempre hice”.

Por su parte, Blanco comparte light con su compañera, formando también en kicklight. “Son más opciones de medalla y también más obligación de pelear”, señala su técnico, con Blanco apuntando a su preferencia por el lightcontact, en el que “me siento más seguro”.

Blanco, que dejó una nada halagüeña carrera en el fútbol en las filas del Galicia de Caranza –”era pésimo, en la posición que fuera”, cuenta entre risas–, para encontrar su sitio en una disciplina de la que primero se tuvo que informar de qué iba. “Lo miré y dije me pego de hostias, es perfecto. Lo probé hace unos cinco años, vi que me gustaba mucho y que se me daba bien”, añade ahora a punto de debutar en su primer Europeo, espera no el último.

Una previa que, en el caso de Basanta, le sucedió no con el fútbol, sino con todo tipo de baile. “Probé claqué, hip hop, ballet, baile moderno... mi madre me metió en todos los bailes posibles de este mundo y no había nada que me gustase”, cuenta. Hasta que llegó el kickboxing. “Empecé de pequeña y allí me quedé”, encontrando Basanta su propio “baile” en el tatami, ahora, internacional y con Blanco como perfecta pareja.

Ángel Pedreira, entrenador: “Es un orgullo y estamos muy contentos. Es un trabajo que viene de lejos”

Que dos de sus canteranos formen parte de la selección española que el lunes comienza el Campeonato de Europa es para el técnico del Juancho Vázquez Trasancos Ángel Pedreira “un orgullo. Estamos muy contentos, es un trabajo que lleva tiempo, no es de ahora”. Ángel recuerda los primeros pasos de Basanta y Blanco en los Nacionales, todavía sin llegar a finales, y ya el pasado año se decidió dar un paso más de cara a su progresión, participando en Opens internacionales.

“Es ahí donde se aprende y donde están la mayoría de los que van a estar ahora en este Europeo”, relata, “y ahí es donde se ve la criba de quién quiere seguir o los que se dan la vuelta para su casa”. Y de momento, ninguno de sus pupilos ha recogido sus cosas para volver.