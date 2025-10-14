Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

La compañía portuguesa Caricata actúa en Caranza

Este espectáculo de teatro de objetos se enmarca en el festival Festea

"Mil y una" es la obra que exhibirá la compañía Caricata en el centro cívico de Caranza
"Mil y una" es la obra que exhibirá la compañía Caricata en el centro cívico de Caranza
Cedida

El festival de teatro de objetos y monicreques Festea aterriza este sábado 18, por primera vez en esta décima edición, en el centro cívico de Caranza. La función que tendrá lugar en esta ocasión, a las 18.30 horas, se titula "Mil y una" y vendrá de la mano de la compañía portuguesa Caricata Teatro.

Se trata de un escenario que volverá a albergar un segundo espectáculo, el sábado 8 de noviembre, a la misma hora, aunque con la obra "Un mundo perfecto" del colectivo madrileño Hilando Títeres.

Fecha Iniciosábado, 18 de octubre de 2025 18:30

LugarCentro cívico de Caranza

Dirección Av. de Castelao, Ferrol, 15404 Ferrol, La Coruña, España

Mapa de ubicación