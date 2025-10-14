Agenda
La compañía portuguesa Caricata actúa en Caranza
Este espectáculo de teatro de objetos se enmarca en el festival Festea
El festival de teatro de objetos y monicreques Festea aterriza este sábado 18, por primera vez en esta décima edición, en el centro cívico de Caranza. La función que tendrá lugar en esta ocasión, a las 18.30 horas, se titula "Mil y una" y vendrá de la mano de la compañía portuguesa Caricata Teatro.
Se trata de un escenario que volverá a albergar un segundo espectáculo, el sábado 8 de noviembre, a la misma hora, aunque con la obra "Un mundo perfecto" del colectivo madrileño Hilando Títeres.