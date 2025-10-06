Fiesta infantil en la biblioteca municipal de Narón

Este sábado, día 27, se llevará a cabo una fiesta en la biblioteca municipal de Narón, una cita programada para los pequeños y pequeñas con más de 3 años y que tengan el carnet de la red de bibliotecas sin sanciones pendientes.

Esta actividad contará con la presencia de la acrtiz Iria Pinheiro, que será la encarga de celebrar la diversidad con un programa en el que no faltará el humor, la imaginación y el teatro.

Para participar en esta propuesta, que dará comienzo a las 11.00 horas, es necesario reservar plaza. Para ello, se podrá llamar por teléfono a las instalaciones, en el 981 382 173, o acudir presencialmente en su horario de apertura.