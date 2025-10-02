Mario Vega vuelve al Pazo da Cultura con "Me llamo Suleimán"

Un momento de la escenificación - UnaHoraMenos Producciones

"Me llamo Suleimán" recoge la realidad de la emigración clandestina entre África y España, una obra cruda y real que tomará las tablas del Pazo da Cultura de Narón durante la tarde del viernes día 10 de octubre a las 20.00 horas, y las entradas ya están disponibles en el Padroado, partiendo de un precio de 6,65 euros.

"Nuestra sociedad se hace muchas preguntas sobre el fenómeno de la emigración, pero son generalmente preguntas sobre su propia situación. Es sin embargo fundamental que nos hagamos también preguntas sobre lo que acomete el gran viaje, para comprender en su globalidad el problema", avanza el director, Mario Vega, quien ya es viejo y gran conocido del auditorio municipal.

Con texto de Antonio Lozano, el director canario asegura que esta representación "pretende contribuir al acercamiento entre quien emigra y quien recibe al emigrante, un reto tan hermoso como imprescindible, dándole voz a un joven que llega a nuestras costas para contarnos como fue su viaje y que fue lo que lo impulsó la la emprendes".