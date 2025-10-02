Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla en Narón con "Camino a la Meca"

Un instante de la escenificación de “Camino a la Meca” - CEDIDA

"Camino a la Meca" llega al Pazo da Cultura con dos fechas. El 17 y el 18 de octubre, viernes y sábado, respectivamente, se podrá disfrutar sobre las tablas de Lola Herrera, Natalia Dicenta, Carlos Olalla.

Este texto, una versión de Claudio Tolcachir sobre el original de Athol Fugard "se inspira en una mujer real, Helen Martins, que se rebeló contra todos los estamentos de su época. Un ser que persigue el deseo, la luz de la inspiración que no corresponde la ninguna edad ni la ninguna generación. Alguien que prefiere las preguntas a las certezas, que valora su libertad y su autonomía enfrentándose a su tiempo y al mundo que la rodea".

Más información sobre los pases y precios de los abonos en la web del Padroado de Cultura.